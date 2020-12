Italia-Usa: De Chirico (FI), commosso per rientro Chico Forti e felice di aver dato contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono commosso della bellissima notizia che Chico Forti rientrerà presto in Italia. Sono davvero contento di aver contribuito al suo rientro tenendo alta l'attenzione del governo italiano". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Forza Italia a Milano, Alessandro De Chirico, primo firmatario di due ordini del giorno approvati dall'Aula di Palazzo Marino su Chico Forti. "Sarà un Natale migliore per tutti, il nostro connazionale rientra in Patria dopo 21 anni. L'Italia oggi riaccoglie un suo figlio e riacquista quella credibilità internazionale compromessa dal mal governo degli ultimi anni", conclude De Chirico.(com)