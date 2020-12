Scuola: Boccia, intesa di oggi esempio di leale collaborazione su tema a cuore di tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nella Conferenza unificata "abbiamo fatto un altro passo avanti su uno dei temi che più ci sta a cuore, la scuola. Abbiamo lavorato con Regioni, Anci e Upi per mettere a punto tutte le misure necessarie per far ripartire in sicurezza dal 7 gennaio la scuola in presenza immediatamente al 50 per cento per poi aumentare la percentuale con gradualità così come da impegno assunto da tutti con la ministra Azzolina. Lo abbiamo fatto in accordo fra tutti i livelli istituzionali, nazionali e locali, ed è stato molto importante il lavoro fatto dai prefetti che ringrazio anche oggi. Sulla scuola abbiamo tutti una responsabilità collettiva e l'intesa raggiunta oggi è un bell'esempio di leale collaborazione su un tema che sta a cuore al Paese intero". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. (Rin)