© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, si felicita su Twitter per la notizia giunta dalla Farnesina. "Finalmente. Una gran bella notizia quella del rientro in Italia di Chico Forti che finalmente potrà riabbracciare la sua famiglia. Adesso la battaglia per la verità può continuare più serenamente", osserva Mulè. (Rin)