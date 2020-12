Mes: Berlusconi, risorse importanti, insisteremo fino alla fine contro preconcetti ideologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo l’importanza che il nostro Paese utilizzi le risorse del Mes sanitario". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento in videoconferenza a "Ci siamo - Verso il 2021: le nostre proposte per la ripartenza", organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia Lombardia. "Quelle risorse - ha spiegato - offrono la possibilità di rimettere in sesto tutti i nostri ospedali, di riaprire quelli che ne hanno chiuso anche perché la sinistra ha voluto risparmiare 40 miliardi all'anno sui costi della sanità in Italia. Utilizzando quelle risorse potremmo avere più medici e pagarli meglio, più operatori sanitari e pagarli meglio, potremmo investire di più nella ricerca. Insisteremo fino alla fine - ha concluso Berlusconi - affinché cadano i preconcetti, che definirei ideologici, e si guardi a questa possibilità che consentirebbe di dare una sistemazione a tutto il comparto sanitario". (Rin)