Roma: Ama, a Natale e Santo Stefano in servizio 4.700 addetti per garantire decoro Capitale

Ama, d'intesa e in coordinamento con l'amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo per garantire anche a Natale e a Santo Stefano i servizi di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, nel pieno rispetto delle norme adottate dall'azienda a tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19. Lo comunica Ama in una nota. "Quest'anno, anche grazie a un apposito accordo sottoscritto già a novembre tra l'azienda e le Oo.ss., saranno complessivamente al lavoro nelle due giornate festive (25 e 26 dicembre) circa 4.700 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali. Saranno assicurati servizi di pulizia, raccolta stradale e porta a porta come da calendario nei quindici municipi - spiega la nota -. In particolare, saranno attive in via straordinaria sia a Natale sia a Santo Stefano con orario 7-11, le 32 piazzole multi-frazione per la raccolta differenziata nel Municipio I. Le officine aziendali saranno aperte sia a Natale sia a Santo Stefano per assicurare le attività di manutenzione dei veicoli".