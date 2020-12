Roma: Ama, a Natale e Santo Stefano in servizio 4.700 addetti per garantire decoro Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno in funzione anche gli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata (scarti alimentari e organici a Maccarese; multi-materiale a Rocca Cencia, via Laurentina e Ponte Malnome). In entrambi i giorni festivi, inoltre, saranno assicurati 2 turni di lavoro (mattina e sera) presso il Tmb Ama di via di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Per dare la possibilità ai cittadini di disfarsi dei materiali ingombranti anche nel giorno della vigilia di Natale, domani i centri di raccolta aziendali rimarranno aperti in via straordinaria con orario continuato dalle 7 alle 17.30. Saranno invece chiusi il 25, il 26 e il 27 dicembre per riaprire regolarmente lunedì 28 dicembre". (Com)