Covid: Meloni, Conte risponda in Parlamento a 10 domande Fd'I su Piano pandemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, evidenzia che "è dal mese di agosto che Fratelli d'Italia chiede al governo di fare chiarezza sul caso del piano pandemico. Abbiamo presentato - spiega in una nota - interrogazioni, risoluzioni, richieste di accesso agli atti, fino ad arrivare al ricorso al Tar. L'unica risposta che abbiamo ottenuto dall'esecutivo è stato un silenzio inquietante. Per questo oggi Fd'I ha convocato una conferenza stampa e ha posto pubblicamente al governo 10 domande. Il presidente Conte risponda e lo faccia in Parlamento: gli italiani meritano chiarezza".(Com)