Roma: Fd'I, interrogazione a Franceschini su Biblioteche

- "Fonti sindacali ci fanno sapere che è in fase di dismissione il logo delle Biblioteche di Roma, l'ennesimo atto fumoso della gestione Bergamo della cultura capitolina". Lo affermano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Andrea De Priamo, rispettivamente deputato capogruppo in commissione Cultura e capogruppo in Assemblea capitolina. "Le Biblioteche di Roma - aggiungono - sono uno strumento di presidio culturale e di contrasto al degrado delle periferie e il sistema capitolino rappresenta quello maggiore nel sud Europa. Un sistema che va salvaguardato, sia per il suo ruolo che per i tanti dipendenti. Come mai Raggi e Bergamo hanno presentato a metà dicembre il sito Roma Culture e poco dopo è stato rimosso lo storico logo delle Biblioteche? Abbiamo presentato un'interrogazione in Campidoglio e ne presenteremo una in Parlamento al ministro Franceschini per chiedere quali iniziative intenda adottare per garantire questa eccellenza della Capitale". (Com)