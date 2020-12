Ecuador: covid, fino al 18 gennaio obbligo di telelavoro per circa 250mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per le operazioni di emergenza dell'Ecuador (Coe) ha modificato alcune delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus adottate in occasione delle festività natalizie e annunciate a inizio settimana. In particolare, il ministro del Lavoro, Andres Isch, ha annunciato che da oggi, 23 dicembre, fino al 18 gennaio ci sarà l'obbligo di telelavoro per tutti coloro che possono farlo, stimando che circa 250.000 persone potrebbero rimanere in casa. In Ecuador si contano ad oggi 206.364 casi di contagio e 13.949 morti collegati alla Covid-19. Il nuovo pacchetto di misure era stato presentato dal presidente Lenin Moreno dopo la notizia della comparsa, nel Regno Unito, di una variante del nuovo coronavirus con maggiore capacità di trasmissione. (segue) (Brb)