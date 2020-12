Ecuador: covid, fino al 18 gennaio obbligo di telelavoro per circa 250mila persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha istituito un coprifuoco dalle 22 alle 4 della mattina, accompagnato dal divieto di comprare alcolici. Gli orari dei centri commerciali vengono limitati dalle 8 alle 22, con un ingresso ammesso del 50 per cento della capienza. Ristretto al 30 per cento anche l'ingresso nei ristoranti e hotel, mentre le spiagge rimangono chiuse nei giorni più caldi delle feste. Le riunioni vengono limitate a un massimo di dieci persone. Il presidente del Coe, Juan Zapata, ha precisato che per la violazione del coprifuoco ci saranno multe di 100 dollari e 200 in caso di recidiva. Alla terza violazione scatterà l'arresto. (Brb)