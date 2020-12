Frosinone: comune, conclusa l'edizione 2020 del progetto "Solidiamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidiamo, nato nel 2012 per iniziativa del sindaco Nicola Ottaviani, "prevede l'erogazione di un riconoscimento a favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell'impegno e del reddito familiare, delle scuole medie e superiori di Frosinone grazie a un fondo costituito mediante il taglio del 50 per cento delle indennità di funzione di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Tra i premiati, Chiara Mazza: dopo aver svolto nel capoluogo un percorso formativo ricco di soddisfazioni suggellato con la maturità al Severi, oggi frequenta la facoltà di scienze statistiche. (segue) (Com)