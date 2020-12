Frosinone: comune, conclusa l'edizione 2020 del progetto "Solidiamo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Studiare mi piace, è un'attività che faccio innanzitutto per me stessa, anche se ricevere un premio è comunque emozionante, è senz'altro un valore aggiunto". "Faccio parte dei vincitori di Solidiamo sin dalla prima media – ha detto Claudia Colapietro, che frequenta il quinto allo scientifico – è un riconoscimento che ripaga degli sforzi compiuti. Quest'anno, a causa del Covid, non è stato possibile organizzare una manifestazione con i partecipanti di tutte le scuole, ed è un peccato, perché per noi ragazzi rappresentava anche un'occasione per vedersi e stare insieme". (segue) (Com)