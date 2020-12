Frosinone: comune, conclusa l'edizione 2020 del progetto "Solidiamo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valerio Valentini è un'altra "vecchia" conoscenza di Solidiamo. "La possibilità di rientrare tra i premiati del progetto è un elemento che, durante l'anno scolastico, ti sprona a dare sempre il massimo. Come utilizzerò la borsa di studio? Sto mettendo da parte alcuni risparmi con l'idea di trasferirmi in America, dopo il diploma, per proseguire gli studi in ambito informatico. Del progetto Solidiamo mi è sempre piaciuto il fatto che fosse il sindaco a premiare i ragazzi, così come è sempre avvenuto nel corso delle edizioni passate: è qualcosa che ti fa sentire importante". (Com)