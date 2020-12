Scuola: Decaro (Anci) dà l'ok al documento per riapertura superiori il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola superiore "riapre il 7 gennaio. E' un bene per tutti e senza distinzioni. Lavoriamo per assicurare le migliori condizioni possibili e per garantire sicurezza ai ragazzi e tranquillità alle famiglie". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione con governo, Regioni, Province e Comuni sulle "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico". (Rin)