Energia: vicepremier russo, generatori elettrochimici e dispositivi accumulo ridurranno impatto su clima

- L'introduzione di generatori elettrochimici e di dispositivi di accumulo nel sistema energetico consentirà di utilizzare in modo efficiente varie fonti e di ridurre l'impatto sul clima. Lo ha affermato il vicepremier russo ed ex ministro dell'Energia, Aleksandr Novak, durante una visita al sito produttivo di InEnergy, azienda partner di Rosnano. "I generatori elettrochimici e i sistemi di accumulo di energia oggi aprono nuovi orizzonti sia per le rinnovabili che per il trasporto su strada. L'introduzione di questi sistemi nel sistema elettrico consentirà l'uso più efficiente di varie fonti energetiche, riducendo significativamente l'impatto negativo sul clima", ha affermato Novak, ripreso in un messaggio pubblicato sul sito web del governo russo. Il vicepremier ha discusso con il nuovo presidente del Consiglio di Rosnano, Sergej Kulikov, le prospettive per la creazione e l'utilizzo di nuove fonti energetiche mobili.(Rum)