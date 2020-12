Campania: Ciarambino, bilancio non risponde a esigenze di famiglie in difficoltà e imprese in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspicando che sia scongiurata l'ipotesi di un incremento del carico fiscale, mi chiedo cosa penserebbe un cittadino della Campania, che vive sulla propria pelle gli effetti della recessione provocata dall'emergenza sanitaria, del fatto che chi amministra la regione in cui vive elargisca denaro pubblico a favore di aree fieristiche, associazioni di combattenti o finanzi microprovvedimenti inutili, piuttosto che concentrare ogni centesimo disponibile per il sostegno a famiglie e imprese". Lo dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Valeria Ciarambino, a margine dell'approvazione della Legge di Stabilità. "Come Movimento 5 Stelle - prosegue - avevamo chiesto l'istituzione di un fondo per le famiglie in povertà per la crisi covid, alimentato con il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali, degli assessori e del presidente della Regione e con contributi di privati. Allo stesso modo, avevamo chiesto di supportare economicamente imprese e commercianti nell'adeguamento dei loro strumenti tecnologici per il cashback, un fondo per le vittime dell'usura, un finanziamento per i distretti del commercio, l'attivazione di uno Sportello Europa che coadiuvasse le imprese nell'elaborazione di progetti per accedere a fondi nazionali o europei, la titolarità della Regione nella scelta delle date dei saldi. Proposte che non sono state recepite dall'aula del Consiglio". (segue) (Ren)