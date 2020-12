Campania: Ciarambino, bilancio non risponde a esigenze di famiglie in difficoltà e imprese in crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre misure approvate nel testo della legge di Bilancio - aggiunge Ciarambino - sono state elaborate in risposta alle esigenze dei cittadini della Campania, come l'incentivazione all'utilizzo della bici per andare al lavoro, importante in un momento critico per il trasporto locale, la valorizzazione dei siti Unesco della Campania, contributi per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione per le famiglie disagiate, il rifinanziamento della Banca della Terra, con cui assegnare terreni incolti ai giovani, l'istituzione di comunità energetiche e il rifinanziamento per l'export e per la creazione di distretti commerciali. Provvedimenti che vanno a valorizzare un testo che, altrimenti, sarebbe stato un documento vuoto e certamente non rispondente ai fabbisogni della nostra regione", conclude. (Ren)