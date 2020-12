Albania: ambasciatrice Usa Kim, diritto a manifestazioni pacifiche deve essere tutelato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha nominato lo scorso 16 dicembre Bledi Cuci come nuovo ministro dell'Interno e di Milva Ekonomi come ministro dell'Agricoltura. La nomina di Cuci avviene dopo le dimissioni di Sander Lleshaj alla guida del dicastero dell'Interno, a seguito delle proteste per l'uccisione da parte delle forze di polizia albanesi del giovane Klodian Rasha. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi da un comunicato della polizia albanese, la magistratura sta facendo il suo lavoro per capire le circostanze che hanno portato all'assassino del giovane 25enne Rasha che aveva violato il coprifuoco, un fatto che ha provocato le dimissioni del ministro dell’Interno Leshaj e dure proteste antigovernative. Il premier albanese Rama ha escluso categoricamente nei giorni scorsi che ci saranno altre dimissioni, dopo quelle del ministro dell'Interno. (segue) (Alt)