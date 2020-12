Albania: ambasciatrice Usa Kim, diritto a manifestazioni pacifiche deve essere tutelato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti insistono nel protestare per quanto avvenuto e chiedono infatti le dimissioni del direttore generale della polizia albanese, Ardi Veliu. "Se lo devono dimenticare", ha commentato Rama parlando ai giornalisti, precisando che sarebbe un errore "interpretare il senso civico del ministro dell'Interno come una debolezza". "Lo stato appartiene ai cittadini, non ai barbari", ha aggiunto il premier criticando i manifestanti per le violenze. "La polizia statale non sarà presa in ostaggio dalla violenza", ha dichiarato Rama precisando che l'istituzione non è il singolo agente di polizia che ha ucciso il giovane Rasha e che "oggi è nelle mani della giustizia". L'agente di polizia fermato per l'accaduto, le cui iniziale sono N.H. secondo quanto riferisce la stampa albanese, ha intanto chiesto scusa ai familiari della vittima precisando che non intendeva uccidere il giovane Rasha ma che ha avuto paura per la sua incolumità. (segue) (Alt)