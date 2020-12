Albania: ambasciatrice Usa Kim, diritto a manifestazioni pacifiche deve essere tutelato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stata nelle scorse settimane una nuova protesta a Tirana per denunciare l'uccisione da parte delle forze di polizia del giovane Klodiam Reshja, "reo" di aver violato il coprifuoco notturno in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19. La nuova protesta è avvenuta dopo quelle che hanno determinato scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con decine di feriti. Secondo quanto riferisce la stampa locale, non è ancora chiaro se proseguiranno le proteste anche in altre città del Paese, ovvero Korca, Berat e Lezha, come avvenuto nei giorni scorsi. Lleshaj ha rassegnato le dimissioni, come confermato in conferenza stampa dal primo ministro albanese Edi Rama, il quale si è detto "fiero dell'alto senso di responsabilità civile" dimostrato dal ministro dimissionario, pur non essendo "né direttamente né indirettamente" colpevole di quanto avvenuto. Non sono bastate dunque le scuse personali del capo del governo alla famiglia del giovane ucciso. (segue) (Alt)