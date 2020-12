Albania: ambasciatrice Usa Kim, diritto a manifestazioni pacifiche deve essere tutelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro dell’Interno albanese, Bledi Cuci, ha avuto oggi un incontro a Tirana con l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Albania, Yuri Kim. Al centro dei colloqui sono stati la cooperazione tra i due Paese in particolare nel settore della sicurezza e per il rafforzamento dello stato di diritto in Albania. “È bello sapere che ha ordinato indagini sul trattamento dei manifestanti. Il diritto alla protesta pacifica deve essere rispettato”, ha scritto su Twitter al termine dell’incontro Kim in riferimento alla recente morte del 25enne Klodian Rasha per mano della polizia. “Abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e applicazione della legge”, ha aggiunto l’ambasciatrice. Il diplomatico Usa ha augurato successo a Cuci come neo ministro e discusso del ruolo del suo dicastero durante le elezioni. (segue) (Alt)