Turismo: Bonaccorsi, al via pagamento ristori agenzie di viaggio

- "Ce la stiamo mettendo tutta. E' un lavoro complesso, difficile, spesso anche nell'ombra, affrontando a volte la complessità della macchina burocratica, ma siamo sempre dalla parte dei lavoratori e delle imprese del turismo. Siamo stati e saremo insieme in questa pandemia nel provare ad attenuare i suoi effetti economici". Lo scrive in un post su Facebook Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact, facendo un punto sulla situazione dei provvedimenti varati in questi mesi per il comparto turistico. "Anche nelle legge di stabilità - continua - abbiamo fatto un buon lavoro, insieme al Parlamento siamo riusciti ad approvare una serie di interventi e fondi per un importo complessivo di 505 milioni di euro per il 2021. Si tratta di misure concrete a sostegno del settore in attesa della ripartenza". (segue) (Rin)