Caserta: Santillo (M5s), Bacino di crisi, dopo tanto lavoro finalmente otteniamo il risultato tanto sperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo tante iniziative che mi hanno visto in prima linea con il collega alla Camera Giuseppe Buompane, posso annunciare che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha dato il via libera all'emendamento che consente di migliorare quanto già previsto dal DecretoAgosto per i lavoratori del Bacino di crisi di Caserta". Così il senatore del Movimento 5 stelle, Agostino Santillo. "Purtroppo - aggiunge - il provvedimento aveva lasciato fuori la maggior parte dei lavoratori, poiché vincoli di finanza pubblica limitarono gli interventi solamente alle aree di 'crisi industriale complessa'. Con l'emendamento approvato la dicitura è stata eliminata, prevedendo un'indennità per tutto il 2021 per questi lavoratori che sono stati discriminati nel corso degli anni. E' doveroso ringraziare la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per il suo interessamento e supporto a questa nostra battaglia". (Ren)