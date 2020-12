© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna bocciatura o blocco delle risorse: le opere di mobilità che hanno progetto esecutivo, e quindi anche la metro C di Roma, sono già tutte finanziate dal fondo per la mobilità del ministero Infrastrutture e trasporti, che le assegna a presentazione dei progetti esecutivi". È quanto scrive in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio e membro della commissione Trasporti di Palazzo Madama. (Com)