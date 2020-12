Sardegna: Ciarlo (Università di Cagliari), "l’Ateneo del futuro torni a valorizzare i rapporti fra studenti e docenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Università del futuro? Deve tornare a valorizzare il rapporto personale fra studenti e docenti e fra gli studenti, elemento indispensabile per una corretta azione formativa, ma anche sviluppare le possibilità concesse dalla tecnologia, come le lezioni a distanza”. Lo dice ad "Agenzia Nova" Pietro Ciarlo, 69 anni, decano dei docenti dell’Università di Cagliari, prorettore uscente con delega alla semplificazione e all’innovazione amministrativa dell’Ateneo del capoluogo sardo. Il professor Ciarlo, originario di Napoli, è docente di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza di cui è stato preside dal 1994 al 2000. “Le attività per via digitale – spiega Pietro Ciarlo - sono ormai una prassi consolidata nell’Università di Cagliari, non solo per via della pandemia ma anche perché è il tempo dello sviluppo dei rapporti attraverso la rete. In realtà la pandemia non ha fatto altro che accelerare alcuni processi già in atto”. Una riprova ne sono state le elezioni per il nuovo rettore, celebrate lo scorso 15 dicembre, che hanno visto la vittoria dell’unico candidato, il docente di Statistica, Francesco Mola: “Proprio così – conferma Ciarlo – quella dello scorso 15 dicembre è stata una delle prime esperienze in Italia di elezioni di un rettore per via telematica, del resto il professor Mola è stato uno degli artefici dell’architettura del sistema informatico dell’Ateneo. Per le abitudini dei nostri docenti è stata una grande novità: purtroppo è mancato l’elemento della fisicità, ma è comunque andato tutto benissimo, il nuovo rettore eletto con il 92 per cento dei voti”. (segue) (Rsc)