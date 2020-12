Sardegna: Ciarlo (Università di Cagliari), "l’Ateneo del futuro torni a valorizzare i rapporti fra studenti e docenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Non c'è dubbio – spiega il prorettore dell'Università di Cagliari – la didattica a distanza è stata una necessità. Ci auguriamo che la situazione creata dalla pandemia abbia presto termine anche se, è bene dirlo, non si ritornerà di punto in bianco al passato: quest'esperienza ci fa anche intravvedere una serie di possibilità: di chance che la didattica a distanza offre, soprattutto laddove ci siano problemi di collegamento e di trasporto. Le lezioni all'Università di Cagliari, ora come ora solo soltanto a a distanza ma quando torneremo alla didattica di persona, questa sarà affiancata anche da quella in modalità digitale". Le lezioni digitali, però, rischiano di far perdere altri elementi importanti dell'esperienza universitaria: "Nell'esperienza che abbiamo fatto in quest'anno, purtroppo – argomenta Pietro Ciarlo - manca il rapporto personale docente-studente: ad esempio, ho difficoltà a capire gli umori dell'aula, quando i miei studenti sono stanchi, quando sono diventato noioso, quando eccedo in divagazioni: mi preme però sottolineare che il vuoto maggiore è però creato dalla mancanza di contatto fra gli studenti, un aspetto che definirei drammatico, manca la vita sociale, il rapporto fra gli studenti".