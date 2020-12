Sardegna: Ciarlo (Università di Cagliari), "l’Ateneo del futuro torni a valorizzare i rapporti fra studenti e docenti" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora si attende quelle che saranno le mosse del nuovo rettore che entrerà in carica il prossimo anno: “Nel programma del professor Mola si dà grande importanza ad una didattica in cui si mescoleranno elementi a distanza ed elementi in presenza, soprattutto per sviluppare i rapporti fra gli studenti ma è necessario anche che si creino maggiori occasione d’incontro in presenza anche fra i docenti: oggi come oggi i consigli a tutti i livelli si fanno solo per via telematica. Si può pensare che la vita di un dipartimento di 100 docenti si svolga solo per via telematica? Impossibile. Mancherebbe rapporto di colleganza che è indispensabile. Bisogna tornare ad Università nel quale si riprenda il rapporto fisico senza demonizzare le possibilità che danno strumenti telematici, danno possibilità importanti a studenti le cui famiglie non possono permettersi di spendere 7/800 euro al mese per mantenerli a Cagliari, di frequentare le lezioni”. (segue) (Rsc)