Sardegna: Ciarlo (Università di Cagliari), "l’Ateneo del futuro torni a valorizzare i rapporti fra studenti e docenti" (4)

- Anche se l’esperienza universitaria vissuta a distanza, per via telematica, rischia di essere molto povera: “E’ verissimo – conclude Pietro Ciarlo – la presenza fisica degli studenti è indispensabile all’istituzione universitaria. Gli esami? Farli online non è molto diverso per noi e per i ragazzi. Certo, l’esperienza di vivere nella città sede dell’Ateneo è una cosa importantissima e formativa per chi viene da un paese, magari dell’interno della Sardegna. Lo stesso Antonio Gramsci, mi piace ricordarlo, è stato uno scapigliato studente liceale e poi dell’Università di Cagliari. Quindi bene le possibilità offerte dall’informatica ma devono essere “governate”. In tal senso sono molto fiducioso nelle capacità del nuovo rettore”. (Rsc)