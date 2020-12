© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1 ha chiarito che "tutte le forze politiche hanno detto che non sono interessate a rimpasti. Io non posso alimentare il chiacchiericcio perché ho un ruolo istituzionale. Non credo che i cittadini oggi vogliano discutere di rimpasti o vicepresidenti". (Rin)