Legge Bilancio: Madia (Pd), proviamo a contenere effetti drammatica pandemia

- La deputata Marianna Madia, nella dichiarazione di voto nell'Aula della Camera per conto del Partito democratico sulla fiducia alla legge di Bilancio, ha osservato: "Nel Paese non c'è un clima di fiducia e noi siamo chiamati a ricostruire questa fiducia attraverso la chiarezza e la trasparenza con cui assumiamo le nostre decisioni". La parlamentare ha aggiunto: "In questa legge noi proviamo a contenere gli effetti di una drammatica pandemia, prima di tutto quelli sul lavoro. Penso alla Cassa integrazione e agli interventi importanti per i lavoratori più in difficoltà, dagli ammortizzatori sociali per gli autonomi, all'intervento per gli esodati. Con la legge di Bilancio continuiamo a investire sul fondo sanitario con un importante intervento sulla indennità delle professioni sanitarie; allarghiamo e allunghiamo inoltre le garanzie per le imprese e introduciamo una riforma tanto attesa: quella dell'assegno unico per la natalità. Una proposta del Pd che finalmente diventa realtà per il nostro Paese. Inoltre, viene introdotto il fondo per l'imprenditoria femminile: sono 20 milioni, è solo un inizio perchè ancora troppe donne non vedono nell'impresa in Italia una via di realizzazione e sviluppo". (segue) (Rin)