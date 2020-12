Legge Bilancio: Madia (Pd), proviamo a contenere effetti drammatica pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente democratica ha proseguito, soffermandosi sulle conseguenze del Recovery fund: "E' ovvio che le priorità di investimento non saranno certo decise da un ufficio tecnico che riempirà delle caselle su un modulo che arriverà da Bruxelles. Compito essenziale sarà individuare quanta occupazione di qualità verrà creata dai singoli progetti. Questa è la sfida che abbiamo davanti: perchè il blocco dei licenziamenti non sarà infinito e noi è di questo che ci dovremo occupare insieme al tema della governace, ovvero chi spenderà queste risorse. Avremo un compito difficile: rispettare nella spesa precisi obiettivi e tabelle di marcia perchè altrimenti le risorse non ci arriveranno proprio. Per questo - ha concluso Madia - serve un grande appello a tutte le partecipate di Stato e a tutti i luoghi decisionali del nostro Paese dove ci sono capacità manageriali per una grande collaborazione, anche tra pubblico e privato, come in una guerra, per salvare il Paese e dare un futuro all'Italia". (Rin)