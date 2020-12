Roma: ambasciatore Israele visita Bioparco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi al Bioparco di Roma la visita dell'ambasciatore d’Israele in Italia S. E. Dror Eydar, accolto dal Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Prof. Francesco Petretti. L’incontro si è svolto alla presenza del Comandante del raggruppamento Carabinieri Cites, Gen. B. Massimiliano Conti, del Consigliere per gli Affari pubblici dell’Ambasciata d’Israele, Ariel Bercovich, del Presidente dell’Unione italiana Zoo e Acquari (Uiza), Gloria Svampa, del Direttore generale della Fondazione Bioparco, Luigi Epomiceno, e del Curatore generale zoologico della Fondazione Bioparco, Yitzhak Yadid. (segue) (Com)