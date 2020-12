Roma: ambasciatore Israele visita Bioparco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ha costituito l’occasione per discutere di futuri progetti che l’Ambasciata di Israele intende realizzare con la Fondazione Bioparco di Roma e per approfondire la collaborazione in corso tra quest’ultima e lo Zoo Biblico di Gerusalemme, leader mondiale nella salvaguardia delle specie a rischio, per la conservazione della rarissima Testudo kleinmanni. La testuggine, di cui il Bioparco ospita quattro esemplari donati dallo Zoo di Gerusalemme nel 2007, figura tra le specie più minacciate al mondo a causa della distruzione dell’habitat e del commercio illegale. (segue) (Com)