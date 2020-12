Roma: ambasciatore Israele visita Bioparco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, che ambisce alla finale reintroduzione in natura dei rettili, ha altresì favorito studi genetici e morfologici da parte di istituti universitari attratti dalla rarità della specie e dalla scarsità di conoscenze sulla sua biologia. La solida collaborazione rilanciata quest'oggi s'iscrive in un programma promosso dall'Associazione Europea Zoo e Acquari (Eaza), di cui sia lo Zoo Biblico di Gerusalemme sia il Bioparco sono parte, e finalizzato alla protezione di specie animali attraverso interscambi che promuovano la variabilità genetica. (Com)