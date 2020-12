Regno Unito: primi mezzi pesanti abbandonano parcheggio temporaneo in pista d'atterraggio a Manston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi mezzi pesanti hanno iniziato ad abbandonare il parcheggio temporaneo presso la pista d'atterraggio di Manston, in Kent (contea dell'Inghilterra, a sud-est di Londra), dove quasi 4 mila tir sono rimasti parcheggiati per le ultime 48 ore in attesa che la Francia riaprisse il confine. I militari britannici hanno iniziato questa mattina a condurre test anti-Covid rapidi su tutti gli autotrasportatori in attesa, e quelli che risulteranno negativi potranno imbarcarsi per raggiungere le coste francesi. Tuttavia, un gruppo di autisti si è scontrato nella mattinata con un cordone di agenti di polizia nei pressi del porto di Dover, mentre erano in attesa dei risultati del test. Secondo il ministro dei Trasporti britannici Grant Shapps ci vorranno "diversi giorni" prima che l'enorme ingorgo di autotreni in attesa nel Kent possa essere smaltito.(Rel)