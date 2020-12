Legge Bilancio: Lollobrigida (Fd'I), no a mercimonio maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci siamo opposti, votando no alla fiducia, a una legge di bilancio priva di strategia ma piena di mancette in favore dei partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia si è sfilato da questo mercimonio, cercando di agire su grandi temi. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Abbiamo cercato di far comprendere al governo che intere categorie erano state abbandonate, come le partite Iva, i professionisti, il mondo del commercio. Tutti settori penalizzati da un'emergenza sanitaria che era ampiamente annunciata. Abbiamo fatto tante proposte, ci siamo battuti in Aula per evitare di far approvare una manovra che manca di visione, che non può emergere tra partiti che si sono contrastati nei temi e nei programmi. Il M5s, Iv e il Pd l'unica cosa che hanno in comune è un'attenzione spasmodica al mantenimento della loro poltrona", aggiunge. (Rin)