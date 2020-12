Torino: Iaria, sgombero ex Gondrand passo verso riqualificazione quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le istituzioni, che da tempo seguivano la vicenda, hanno agito in sinergia non solo per intervenire su una situazione che costituiva un problema di sicurezza per il quartiere, ma anche con l'obiettivo di non interrompere il processo di riqualificazione dell’area". L'assessore al Patrimonio del Comune di Torino, Antonino Iaria, esprime soddisfazione per il modo con cui è stata risolta la delicata situazione del complesso ex Gondrand, sgomberato questa mattina. "Operazione di riqualificazione - sottolinea Iaria - che l'Amministrazione sta seguendo con impegno e che potrà portare molti vantaggi dal punto di vista di recupero degli spazi circostanti l'ex stabilimento Gondrand, delle connessioni al parco, del miglioramento del sistema viario e, non ultimo, dell'implementazione degli accessi alla futura stazione della metropolitana". (Rpi)