Nigeria: governo avvia progetto di riabilitazione delle raffinerie (2)

- Rientrano a pieno titolo nella riforma la raffineria Dangote, che ha una capacità di oltre 600mila barili al giorno (bpd); la raffineria di prodotti petroliferi del Delta del Niger (10mila bpd); la raffineria Opac (7mila bpd); la WaltersmithRefining and Petrochemical Company Limited (5mila bpd) e la Edo Refinery (1.000 bpd). "Secondo la tabella di marcia, il ministero ha continuato a collaborare con il settore privato per aumentare la capacità di raffinazione interna del Paese rilasciando cinque licenze e permessi per raffinerie con capacità di raffinazione combinata di oltre 623 mila barili di petrolio al giorno da completare entro il 2021", ha spiegato Sylva. (segue) (Res)