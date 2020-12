Nigeria: governo avvia progetto di riabilitazione delle raffinerie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo produttore di petrolio in Africa con circa 2 milioni di barili al giorno, la Nigeria dispone di pochissime raffinerie sul suo territorio ed è per questo obbligata a reimportare quasi la totalità del carburante che viene consumato quotidianamente dai suoi 180 milioni di abitanti. Per sanare questa situazione, il governo si carica della maggior parte dei costi di importazione petrolifera con un sistema di sussidi permettendo - in tempo normale - ai consumatori di comprare la benzina al prezzo di circa 0,34 euro, la metà del vicino Benin. La presenza di raffinerie artigianali in Nigeria non è di solito vista di buon occhio dalle autorità di Abuja, che le associano ad attività illegali, in particolare nella regione meridionale del Delta del Nilo. Nel 2016 proprio in quell'area il governo ha smantellato in due giorni con l'aiuto dell'esercito 74 raffinerie illegali, accusate di trasformare in carburanti greggio sottratto agli oleodotti gestiti dalle autorità nazionali e dalle compagnie internazionali. I vertici dell’esercito di Abuja hanno fatto anche sapere di aver individuato nel corso delle loro operazioni una serie di campi di addestramento appartenenti a gruppi di criminali e formazioni armate attive nell’area. Nel Delta del Niger sono infatti operativi sia gruppi che rivendicano maggiore autonomia per le autorità locali e che minacciano gli interessi delle compagnie petrolifere straniere, sia piccole bande che rapiscono civili a scopi estorsivi. (segue) (Res)