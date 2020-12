Algeria-Qatar: emiro Al Thani telefona a Tebboune e lo invita ufficialmente a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto quest’oggi una telefonata dal “fraterno” emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, il quale “ha ribadito l’invito a visitare il Qatar dopo la sua guarigione e dopo il suo rientro nel Paese”. A riferirlo è un comunicato stampa della presidenza algerina. Il capo dello Stato nordafricano si trova Germania dallo scorso 30 ottobre dove è stato sottoposto a cure anti-Covid. La prima apparizione pubblica dopo il ricovero risale allo scorso 13 dicembre, quando Tebboune si è rivolto alla nazionale in un videomessaggio per rassicurare sul suo stato di salute. Nel colloquio telefonico, l’emiro del Qatar ha “inviato i suoi migliori auguri” di guarigione al presidente algerino. A sua volta, Tebboune ha ringraziato Tamim “per i suoi nobili e fraterni sentimenti e ha accettato l'invito” a visitare il Paese del Golfo non appena sarà possibile. (Ala)