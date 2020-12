Speciale infrastrutture: Agenzia entrate, ecco la circolare con novità superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle entrate risponde alle domande sull’applicazione del superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (Caf), dopo la circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate. Con la circolare n. 30/E di oggi, infatti, l'Agenzia delle entrate fornisce - riferisce una nota - ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel superbonus al 110 per cento. Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. (Com)