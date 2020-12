Speciale infrastrutture: Civitavecchia, Unindustria, presidenza Musolino è viatico rilancio per porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pino Musolino, nuovo presidente dell'autorità portuale di Civitavecchia "è certamente la persona giusta al posto giusto e la sua nomina è un ottimo viatico per il rilancio, lo sviluppo e la crescita del porto di Civitavecchia". Lo dichiara in una nota Cristiano Dionisi, presidente di Unindustria Civitavecchia a termine della riunione del comitato d’area dell’associazione alla quale ha partecipato anche il neo presidente dell’Asdp Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino che ha presentato le sue linee programmatiche. "Il neo presidente è immediatamente operativo e consapevole delle esigenze dello scalo sia per il lavoro di risanamento economico di breve termine, sia per la visione strategica di medio e lungo termine - aggiunge -. Unindustria ha presentato al neo presidente le sue proposte, dalle infrastrutture alla logistica, passando per la transizione energetica e le semplificazioni, con al centro la Zls e il contratto d’area. La nostra associazione ha garantito la propria collaborazione al nuovo vertice del porto, come ha sempre fatto in tutti questi anni, mettendo sempre a disposizione le proprie progettualità per la crescita di uno dei principali porti italiani”. All’incontro era presente anche Stefano Cenci, vicepresidente di Unindustria. (Com)