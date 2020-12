Speciale infrastrutture: Vietnam-Cambogia, Commissione mista, soddisfazione per scambi commerciali e accordi su confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Hanoi e Phnom Penh hanno discusso dell’attuazione degli accordi e dei programmi di cooperazione nei vari settori così come nei vari consessi regionali e internazionali e si sono confrontati sulle possibili misure per approfondire ulteriormente i rapporti. Le parti si sono impegnate a proseguire le consultazioni attraverso i meccanismi bilaterali, ad attuare efficacemente gli accordi già firmati, a coordinare le attività negli affari esteri, a promuovere l’amicizia bilaterale tra le giovani generazioni, a mettere in atto il protocollo e il piano di cooperazione in materia di difesa e sicurezza. Inoltre, è stato convenuto di facilitare la cooperazione economica, commerciale e di impresa, attuando l’accordo per evitare la doppia imposizione e quello sulla promozione e protezione degli investimenti, firmando l’accordo sul commercio di frontiera, creando condizioni favorevoli e rimuovendo gli ostacoli, sviluppando le infrastrutture di trasporto. (Fim)