Speciale infrastrutture: Gelmini (FI), 209 miliardi di euro devono servire per riagganciare la crescita

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha osservato che "il Parlamento, per esplicita volontà della maggioranza, non ha ancora parlato in maniera diffusa del Recovery plan. Noi di Forza Italia - ha aggiunto la parlamentare ai microfoni di Rtl 102.5 - stiamo avanzando le nostre proposte, soprattutto perché quei 209 miliardi di euro devono servire per riagganciare la crescita". L'esponente di FI ha proseguito: "Non possiamo vivere di indebitamento e di bonus, abbiamo bisogno di investire nelle infrastrutture, nella formazione, nella politica industriale. Se il governo sarà mai interessato - ha concluso Gelmini -, noi queste proposte le stiamo costruendo e abbiamo la volontà di dare una mano, non a Conte, ma al Paese". (Rin)