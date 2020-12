Speciale infrastrutture: Lazio, Simeone (FI), approvato odg per velocizzare iter Roma-Latina e Cisterna-Valmontone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso dell'esame del Documento di economia e finanza 2021-2023, abbiamo ottenuto un risultato importante per i progetti di infrastrutturazione del Lazio. È stato approvato, infatti, l'emendamento che, in considerazione della complessità degli iter procedurali, di progettazione e soprattutto di realizzazione delle reti viarie, a proposito delle attuazioni degli interventi, prevede una cabina di regia regionale mirata a ridurre gli incagli, di natura diversa, che ostacolano la realizzazione delle opere stesse", lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Contestualmente, è stato approvato l'ordine del giorno che abbiamo presentato per rafforzare quanto inserito nel Defr con specifico riferimento alla realizzazione della Roma Latina e della Cisterna Valmontone. L'atto, sottoscritto anche dal capogruppo della Lega, Angelo Tripodi e dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, è stato approvato con il solo voto contrario del Movimento 5 stelle - spiega -. In questo modo si impegnano il presidente Zingaretti e gli assessori competenti in materia, a monitorare costantemente le procedure e a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di superare tutte le fasi di stallo attuali che caratterizzano queste due opere, ottenere la finalizzazione delle risorse totali da parte del governo e garantire una rapida conclusione della procedura di gara, il conseguente affidamento dei lavori per la realizzazione di queste infrastrutture che rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo economico della provincia di Latina e del Lazio". (Com)