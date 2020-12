Speciale infrastrutture: Abruzzo, Regione approva scheda ministeriale per Piano Strategico mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di ieri sera, ha approvato, tra l'altro, la scheda ministeriale relativa al Piano strategico della mobilità sostenibile. Le risorse sono attribuite per la copertura dei costi delle infrastrutture e degli impianti necessari per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus. Tale scheda pertanto, contiene il riparto relativo alle tipologie di servizio, mezzi e infrastrutture per un totale di euro 70.819.241,12. Il riparto totale e le relative attribuzioni per i singoli periodi di programmazione, prevede: periodo 2019-2020: importo massimo euro 8.047.641,04; periodo 2021-2022: importo massimo euro 14.485.753,86; periodo 2024-2023: importo massimo euro 48.285.846,22. L'emergenza sanitaria in atto ha determinato notevoli ricadute sul comparto del trasporto pubblico locale, e cioè una continua rimodulazione dei servizi, dapprima drasticamente ridotti per evitare la diffusione del contagio, e successivamente riattivati in coincidenza con la ripresa delle attività industriali, commerciali e scolastiche. Si è constatata una trasformazione strutturale di medio e lungo periodo della domanda di mobilità, sempre più incerta e instabile. La Regione, dunque, si è avvalsa, per i servizi di concessione regionale di trasporto pubblico locale, della facoltà di sospendere le procedure di affidamento dei servizi pubblici, fino al 31 gennaio 2022, anche in previsione di una loro riprogrammazione. Di conseguenza, al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio, ha stabilito di prorogare per lo stesso periodo i servizi in essere. Anche i Comuni titolari di servizi in concessione comunale, hanno la stessa facoltà di proroga da esercitare con proprio provvedimento. (Gru)