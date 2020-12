Speciale infrastrutture: spazio, al via progetto per nuovo sistema di comunicazioni satellitari dell'Unione Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in dettaglio, la fase di studio assegnata dalla Commissione Europea consoliderà i requisiti degli utenti e della missione, oltre a fornire la progettazione preliminare dell'architettura e della fornitura dei servizi e le relative stime sui costi. Durante questa fase sarà preso in considerazione e valutato uno schema di partenariato pubblico-privato (Ppp). Lo studio esaminerà come il sistema spaziale potrà migliorare e connettere le attuali e future infrastrutture critiche, incluse le reti terrestri, rafforzando la capacità dell'Unione di accedere al cloud e fornire servizi digitali in modo indipendente e sicuro, condizione essenziale per creare fiducia nell'economia digitale e garantire l'autonomia strategica e la resilienza dell'Europa. (Com)