Speciale energia: Brasile, spagnola Siemens Gamesa fornirà turbine per parco eolico a San Vitor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Siemens Gamesa ha concluso un accordo con il fondo brasiliano Patria Investimentos per fornitura di turbine eoliche per la realizzazione del parco eolico da 456 MW "Ventos" a San Vitor, nel nordest del Brasile. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, la commessa definitiva comprende la fornitura, il trasporto, la messa in servizio e il collaudo di 75 turbine eoliche del modello SG 5.8-170 e un contratto di servizio della durata di 5 anni. L'avvio del progetto è previsto entro la fine del 2022. (Spm)