Lombardia: da Regione 22 milioni in bando "Credito ora" per micro e piccole imprese ristorazione

- Liquidità immediata per le micro e piccole imprese della ristorazione e attività storiche: è il bando "Credito ora", un'ulteriore misura straordinaria di Regione Lombardia finalizzata a prevenire le crisi di liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e delle attività storiche e di tradizione causata dall'emergenza sanitaria ed economica Covid-19. "Da dieci mesi le attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico si trovano nell'impossibilità di svolgere con regolarità la propria attività per le motivazioni che tutti conosciamo legate all'emergenza sanitaria con conseguenze pesanti anche dal punto di vista finanziario ed economico, oltre che organizzativo", spiega in una nota Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. "Le imprese del settore - prosegue - versano in una situazione molto difficile con una esigenza impellente di liquidità. 'Credito ora', grazie all'ingente intervento della Regione, è un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà immettendo liquidità a favore delle imprese con procedure snelle e veloci affidate operativamente al sistema camerale". "Questo è un settore già molto provato, messo ancora più in crisi dalle incertezze del governo nazionale. Perciò oltre a 'Credito ora', misura di grande importanza per il settore, abbiamo realizzato anche l'avviso 1-ter di Sì Lombardia", dichiara Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. Il bando "Credito Ora" consiste in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito per operazioni di liquidità. È inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si impegnino ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione. (segue) (com)