Lombardia: da Regione 22 milioni in bando "Credito ora" per micro e piccole imprese ristorazione (2)

- I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni di liquidità, come specificato dal contratto di finanziamento, per far fronte all'attuale situazione di emergenza. Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del cinquanta per cento dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 300 euro. Per ottenere la copertura dei costi di garanzia, la domanda deve essere obbligatoriamente presentata da un Confidi. I contributi sul costo della garanzia sono erogati congiuntamente al contributo in abbattimento tassi. L'agevolazione è concessa al lordo della ritenuta di legge del 4 per cento ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73. Ogni impresa può presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento e tale contratto non deve essere già stato oggetto di agevolazione in conto interessi. L'iniziativa è realizzata in accordo con Regione Lombardia, Assessorato Sviluppo economico, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo. La dotazione complessiva è di euro 22 milioni di risorse regionali. Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17 del 3 maggio 2021. La domanda potrà essere presentata direttamente dall'impresa o attraverso un Confidi in modalità esclusivamente telematica. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa. (com)